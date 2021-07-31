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Diyarbakır Antalya'nın yanında - Son Dakika

Diyarbakır Antalya'nın yanında

31.07.2021 17:06
Diyarbakır Antalya'nın yanında, System.String[]

Diyarbakır'dan Antalya'ya devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için araç ve personel gönderildi.

Diyarbakır'dan Antalya'ya devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için araç ve personel gönderildi. Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda, Antalya'da devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için ekip oluşturuldu.

AFAD İl Müdürlüğünün koordinesinde, Büyükşehir Belediyesince itfaiye arazözü, 4 su tankeri, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce 2 çekici, dozer, greyder, Kayapınar İlçe Belediyesince greyder, jcb, 2 taşıyıcı tır ile toplam 23 personel görevlendirildi.

Görevlendirilen personel araçlarla birlikte Antalya'ya yola çıkarken, ekipler yangın söndürme çalışmaları sona erene kadar faaliyetlerini sürdürecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Antalya'nın yanında
Diyarbakır Antalya'nın yanında
Diyarbakır Antalya'nın yanında

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Antalya'nın yanında - Son Dakika


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