10 bin fitte darbuka ve zurnalı yolculuk

Diyarbakır- Antalya uçağında baba ve oğullarının zurna ve darbukalı eğlencesi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'dan Antalya'ya giden uçak seferinde bir düğün için yola çıkan baba ve oğulları dabruka ve zurna eşliğinde halay çalarak yolculara keyifli vakitler geçirtti. Yolcuların alkışlarla eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Diyarbakır'dan Antalya'ya geçtiğimiz Cumartesi günü sabah 9.15'te havalanan uçakta Diyarbakır'ın halay fenomeni olarak bilinen Xale Kemal isimli Kemal Tosun zurna ve dabruka eşliğinde halay türküsü seslendirdi. Oğulları Muzaffer Tosun, Çetin Tosun ve Metin Tosun zurna ve darbukaya eşlik etti. O anlarda ise uçakta bulunan diğer yolcular alkışlarla eşlik ederken kameralara renkli görüntüler yansıdı. Sosyal medyada tıklanma rekoru kıran video görüntüleri büyük beğeni aldı.