DİYARBAKIR Araçta ele geçirilen uyuşturucuya kahveli kamufle - Son Dakika

Araçta ele geçirilen uyuşturucuya kahveli kamufle

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince yol kontrolü sırasından durdurulan araçta yapılan aramada, kahve ile sıvanmış 6 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu'nda yaptıkları yol kontrolünde, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, koltuğun altında esrar ele geçirildi. Jelatin içindeki 6 kilo 100 gram esrarın belli olmaması için kahveyle sıvandığı belirlenirken, sürücü gözaltına alındı.