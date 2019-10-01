“Diyarbakır artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmeli”
58 dakika önce
"Kentimizi ve Markalarımızı Tanıyalım" programı kapsamında ziyaretlerini sürdüren Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Baysal, sanayici ve işadamları olarak amaçlarının kentin artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmesi olduğunu söyledi.
"Kentimizi ve Markalarımızı Tanıyalım" programı kapsamında ziyaretlerini sürdüren Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Baysal, sanayici ve işadamları olarak amaçlarının kentin artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmesi olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:46
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