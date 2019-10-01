Son Dakika Haberleri: “Diyarbakır artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmeli”
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“Diyarbakır artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmeli”

58 dakika önce

"Kentimizi ve Markalarımızı Tanıyalım" programı kapsamında ziyaretlerini sürdüren Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Baysal, sanayici ve işadamları olarak amaçlarının kentin artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmesi olduğunu söyledi.

“Diyarbakır artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmeli”, System.String[]

"Kentimizi ve Markalarımızı Tanıyalım" programı kapsamında ziyaretlerini sürdüren Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Baysal, sanayici ve işadamları olarak amaçlarının kentin artık siyasetle değil yatırımlarla gündeme gelmesi olduğunu söyledi.

Diyarbakır, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:46 
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