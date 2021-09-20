Üye Girişi
Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar "mavi" kategoriyi hedefliyor - Son Dakika

Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar "mavi" kategoriyi hedefliyor

20.09.2021 11:14
Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "sarı" kategoride yer alan Diyarbakır'da, hedef, ay sonuna kadar "maviye" geçmek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "sarı" kategoride yer alan Diyarbakır'da, hedef, ay sonuna kadar "maviye" geçmek.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele kapsamında aşılama oranını artırarak, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için, merkezde AVM, şehirlerarası otobüs terminali, park, kıraathane, hastane ve okul önleri ile kentin giriş ve çıkış noktalarında, kırsal kesimde ise sokak sokak, ev ev gezerek vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

İlde aşılanan vatandaşların sayısının artırılması, vaka sayısının düşmesi için seferberlik ruhuyla yürütülen çalışmalar sonuç veriyor.

Kovid-19 aşı haritasında sarı kategoride yer alan Diyarbakır'da aşılama oranında yüzde 67,4'e ulaşıldı.

Hedef, kentteki aşılama oranının ay sonuna kadar yüzde 75 seviyesine ulaşması ve "mavi" kategoriye dönmek.

"1, 2. ve 3. dozda 1 milyon 298 bin 500'e yakın aşı yaptık"

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, AA muhabirine, kentte aşılama oranlarının artırılması ve vaka sayılarının düşmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Tekin, Diyarbakır'da filyasyonda görevli ekip sayısının 90, aşılama ekibinde de sayının 110 olduğunu ifade ederek, ilin yürütülen çalışmalarla aşılamada yüzde 65'i geçerek, "sarı" kategoriye ulaştığını aktardı.

Yeni hedefin ay sonuna kadar "mavi"ye yüzde 75 ile ulaşmak olduğunu dile getiren Tekin, bunun için de çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti.

Tekin, "Aşılmada yüzde 65'i geçtiğimizi, rakamsal olarak baktığımızda birinci, ikinci ve üçüncü dozda 1 milyon 298 bin 500'e yakın aşı yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Bunların 760 bini, 1. doz aşıdan ibaret. Hedefimiz bu rakamları biraz daha yukarı taşıyıp vatandaşlarımızın bir an önce hem sağlığına hem de normal sağlık hizmetlerine kavuşmaları." dedi.

"Yoğun bakımda yatan hasta sayımızda yüzde 60 düşüş gerçekleşti"

Kentte sağlık çalışanları olarak Kovid-19 ile mücadele anlamında yoğun bir gayret gösterdiklerine işaret eden Tekin, sabit ekiplerin yanı sıra mobil ekiplerin kalabalık ortamlarda, insanların sıklıkla uğradığı yerlerde stantlarda görev yaptığını kaydetti.

Site site, kapı kapı, köy köy dolaşan ekiplerin, vatandaşları hem aşı konusunda bilinçlendirdiğini hem de aşıya teşvik ve ikna ederek, aşı hizmeti sunduğunu dile getiren Tekin, ekiplerin yoğun çabaları sayesinde kentte vaka sayılarının azalmaya başladığını bildirdi.

Tekin, "Son bir aylık aşı çalışmalarımızla vaka sayısında ciddi bir düşüş oldu. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızda yüzde 60 civarında bir düşüş gerçekleşti. Bunun yanında diğer sağlık hizmetlerimize de hız vermeye başladık. Vatandaşlarımız merkezi sistem üzerinden randevu oluşturarak, diğer sağlık hizmetlerimizi de alabilir konuma geldi. İl olarak daha iyiye gidiyoruz." diye konuştu.

"Yatan hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız"

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermemesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, salgından kurtulmanın en etkin yolunun ise aşılama olduğunu belirtti.

Tekin, "Hastanelerimizde serviste ve yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90'ının aşısız ya da eksik aşılı olduğunu görüyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 85-90'ının aşısız, geri kalanların da eksik aşılı olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla gerek hastanelerdeki iş yükümüzün gerekse ölümlerin önüne geçebilmek için çok büyük bir silahımız olan aşıyı daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Diyarbakır, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar 'mavi' kategoriyi hedefliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı 12:15 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler 12:07 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi 11:49 Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı 10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı 10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı

Son Dakika Haberleri
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:45 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
11:12 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan alıcı buluyor
11:04 2006 yılından beri kullanılan sigara bırakma ilacı piyasadan toplanıyor
Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu         
12:20
Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar         
12:08
Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti         
12:04
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu         
23:13
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 12:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar "mavi" kategoriyi hedefliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement