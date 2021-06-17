Diyarbakır Askeralma (Asal) Bölge Başkanı Mehmet Hakan Tipici Vali Ali Hamza Pehlivan'a Veda Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

Diyarbakır Askeralma (Asal) Bölge Başkanı Mehmet Hakan Tipici Vali Ali Hamza Pehlivan'a Veda Ziyaretinde Bulundu

Diyarbakır Askeralma (ASAL) Bölge Başkanlığı görevini tamamlayıp Milli Savunma Bakanlığı ASAL Genel Müdürlüğüne Atama Şube Müdürü olarak atanan Albay Mehmet Hakan Tipici Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Askeralma (ASAL) Bölge Başkanlığı görevini tamamlayıp Milli Savunma Bakanlığı ASAL Genel Müdürlüğüne Atama Şube Müdürü olarak atanan Albay Mehmet Hakan Tipici Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Pehlivan, Albay Tipici'ye yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Albay Tipici de ilgi ve nezaketinden dolayı Vali Pehlivan'a teşekkürlerini iletti.

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