DİYARBAKIR Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı - Son Dakika

DİYARBAKIR Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı

6 saat önce

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği çocuklar, kurtardı.

DİYARBAKIR Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı, System.String[]

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği çocuklar, kurtardı.Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.


Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
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