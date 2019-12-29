Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2 - Son Dakika

Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2

6 saat önce

Diyarbakır Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2.

Diyarbakır Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2

Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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