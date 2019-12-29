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Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2
6 saat önce
Diyarbakır Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
Diyarbakır Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2
Son Dakika Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu Korkunç ölüm! 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi