Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Aynı Yoldaki 3 Kazada 7 Yaralı

Diyarbakır Aynı Yoldaki 3 Kazada 7 Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır-Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle art arda kaza yaşandı. Kazalardan ilkinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FE 2448 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, yağmur suyu biriken yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kamyonette sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Daha sonra meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında da 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ve polis ekipleri, olası kazalara karşı karayolunda önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:45 Kaynak: DHA

Elazığ, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:17:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Aynı Yoldaki 3 Kazada 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]