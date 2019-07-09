DİYARBAKIR Bakan Gül Trafik teröristleri, vatandaşımızın huzurunu bozamaz

Bakan Gül Trafik teröristleri, vatandaşımızın huzurunu bozamazADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Pendik'te, içinde hamile kadının bulunduğu araca yönelik saldırıyla ilgili, Kimse kendini trafik polisi, kolluk kuvveti, hakim, savcının yerine koymasın.

Bakan Gül Trafik teröristleri, vatandaşımızın huzurunu bozamaz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Pendik'te, içinde hamile kadının bulunduğu araca yönelik saldırıyla ilgili, Kimse kendini trafik polisi, kolluk kuvveti, hakim, savcının yerine koymasın. Magandalar, trafik teröristleri sokaktaki kaba saba birtakım eylemleriyle vatandaşımızın huzurunu bozamaz dedi.

Adalet Bakanı Gül, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, İçkale'deki valilik makamında, Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Burada bir süre kente ilişkin bilgi alan Bakan Gül, daha sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ahmet Yavuz ve Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın'ı ziyaret etti. Adliye ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklama yapan Gül, Diyarbakır'a Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulacağını ve kentin yargı merkezi haline geleceğini söyledi.

'KİMSE KENDİNİ YETKİLİ MERCİLER YERİNE KOYMASIN'

Bakan Gül, İstanbul Pendik'te, baklavacılar Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel'in 'yol' tartışmasında, içinde 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırısıyla ilgili şunları söyledi

Dün mahkeme, hukukun gereğinin kararını vermiştir. Hukuk ve hak yerini bulmuştur. Bir hukuk devleti olan Türkiye'de herkesin emin ve güvende hissettiği bir iklim herkes için zarurettir, hukuk devleti de bunun için vardır. İster arabada ister trafikte ister çarşıda, pazarda nerede olursa hukukun üstünde hiçbir güç yoktur. Kimse kendini trafik polisi, kolluk kuvveti, hakim, savcının yerine koymasın. Yaşanan hadisede bir hanımefendinin araç içinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim yargı ve kolluk güçleri gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendini yetkili merciler yerine koymasın. Hukuk bunun için gereğini yapacaktır. İster çarşıda, pazarda ister gece gündüz özellikle kadına, çocuğa, dezavantajlı gruba, kimsesizlere; yaşam tarzından, inancından, cinsiyetinden dolayı hiçbir şekilde ayrımcı, şiddete dair bir olayı tasvip edemeyiz. Bu anlamda yargının verdiği karar; esasen her zaman beklediğimiz, milleti tatmin eden, toplumda infial yaratan olaylarda milletin yanında duran, hukuku güçlendiren kararlar anlamında önemli bir gelişmedir. Bizler de başından sonuna kadar takip ettik. Hukukun üstünde bir güç yoktur. Herkesin buna göre davranması lazım. Yargı mercileri de gereken cezaları verecektir. Magandalar, trafik teröristleri sokaktaki kaba saba birtakım eylemleriyle vatandaşımızın huzurunu bozamaz.

'TAHİR ELÇİ, DEMOKRASİ ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN GAYRET GÖSTEREN HUKUK ADAMIYDI'

Bakan Gül, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, Bugün Diyarbakır Baromuzu da ziyaret ettik. Diyarbakır Baro başkanlarından Tahir Elçi'yi rahmetle anıyorum. Tahir Elçi; hukukun, demokrasinin daha üstün olması için gayret gösteren hukuk adamıydı. Vefatı bizleri derinden üzdü. Tüm sevenlerine tekrardan taziyelerimi bildiriyorum. Ölüm olayıyla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. Umarım tüm boyutlarıyla bu olayın sebepleri, fail veya failleri ortaya çıkacaktır. Bizler de Tahir Elçi'nin meslektaşları olarak takip edeceğiz dedi.

'YARGITAY İNCELEMESİNİN GEREKLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

'Yargı reformu' ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şunları söyledi

Yargı paketinde özellikle düşünce ve ifade özgürlüğün güçlendirilmesine yönelik vurguların, bu dönemde çok önemli olduğuna inanıyoruz. Eleştiri sınırını aşmamak, hiçbir düşünce açıklamasının suç oluşmaması hususundaki düzenleme çok önemli. Bu konuda elbette bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyoruz. AK Parti döneminde çok önemli kanunlar, yasal düzenlemeler çıktı; ancak uygulamada bazı eksikleri mevzuatta görebiliyoruz. Tutuklamanın çok uzun olması, iddianamenin geç hazırlanması gibi asla tasvip edemeyeceğimiz birtakım gelişmeler, bizim tasvip edemeyeceğimiz durumlardı. Bu nedenle tutuklulukta azami sürenin öngörülmesi, en azından uygulamada birtakım yanlışlıkların ya da haksızlıkların ortadan kalkmasına sebep olur. Buna inanıyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünde ceza alanların, Yargıtay'dan incelenmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Böylece Türkiye'de farklı mahkemelerde, farklı kararlar çıkarak, hukuka güven zedelenmez. Elbette terörü, şiddeti öven hiçbir eylem hiçbir haber tasvip edilemez. Ancak bir düşünce, ifade, haber verme amacıyla olan sınırlarda bunlar elbette özgürlükler olarak değerlendirilmelidir.

Bakan Gül, Yunanistan'daki FETÖ mensuplarının iade edilmesine ilişkin ise ülkenin yeni adalet bakanı ile görüşme yapacağını söyledi.

'KİŞİ LEKELENDİKTEN SONRA, PARDON, DEMENİN ANLAMI YOK'

AK Parti kurucu üyeliğinden istifa eden Ali Babacan hakkındaki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya yer olmadığına karar verilmesine ilişkin Bakan Gül, şunları söyledi

Hukuk, insanı ve haklarını koruyan müessesedir. Bu çerçevede bir düzenlemeyi AK Parti olarak biz getirdik. 2 yıl önce getirdiğimiz düzenlemede, bir vatandaş hakkında 'FETÖ'cü ya da başka bir şeyde suçlama ve iftira atıyorsa 'çamur at, izi kalsın'. İziyle uğraşacak değil. Hukuk; çamur atanları, çamur atmalarını önlemek zorundadır. Kişi lekelendikten sonra 'pardon' demenin hiçbir anlamı yoktur. Bir kişiyle ilgili kapısına polis gitmeden önce savcılık, soruşturma açıp, açmasına karar vermektedir. Bu olayda da savcılık, soruşturma açmasına gerek görmeden, bir soruşturma yapmasına gerek olmadan karar vermiştir. Bu AK Parti'nin özgürlükçü, reformcu ve vatandaşlarımızı iftiradan korumaya yönelik önemli adımıydı. Geçmiş zamanlarda örneğini gördük. Ergenekon gibi bir yargılamada herkesi 'Ergenekon'cu diye bir çuvala koyup, sonrasında o çuvalın içinde deliller üreterek, yargıyı ne hale getirdiklerini görürdük.

Adalet Bakanı Gül, açıklamalarının ardından Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulacağı alanı gezip, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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