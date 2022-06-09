DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri" - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri"

09.06.2022 22:20

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal'ın konuşması Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un konuşması Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın konuşması Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye...

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal'ın konuşması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un konuşması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın konuşması

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkı verdiği 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği TÜBİTAK'ın koordinasyonunda başladı.(1)

DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri
DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri
DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri
DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri
YORUMLAR
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Bakan Varank'tan Diyarbakır'a müjde Bakan Varank'tan Diyarbakır'a müjde Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Diyarbakır'da gençlerle basketbol oynadı Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Diyarbakır'da gençlerle basketbol oynadı
Kaynak: AA

Hasan Mandal, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: 'Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri' - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri" - Son Dakika
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