Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği , Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi , Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkı verdiği 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği TÜBİTAK'ın koordinasyonunda başladı.(1)

Kaynak: AA

Hasan Mandal, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: 'Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri' - Son Dakika

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