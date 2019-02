Diyarbakır Bakan Kurum: Diyarbakır, Eski Diyarbakır'dan Güzel Olacak

Bakan Kurum: Diyarbakır, eski Diyarbakır'dan güzel olacakÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi ile yapımı süren projeleri yerinde gezip inceledi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi ile yapımı süren projeleri yerinde gezip inceledi. Projelerin tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın eski Diyarbakır'dan daha güzel olacağını söyleyen Bakan Kurum, gönül belediyeciliğiyle hizmet edeceklerini belirterek, "81 milyon vatandaşımıza hizmet etmek suretiyle, şehirlerin yaşam kalitesini artırmak suretiyle projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.



Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarihi Sur ilçesinde yapımına devam edilen yeni Diyarbakır evlerinde incelemelerde bulundu. Beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile çalışma yapılan alanı gezen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi alıp, örnek daireyi gezdi. Daha sonra terör örgütü PKK tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilen ve restorasyon çalışmaları bitmek üzere olan Kurşunlu Camii'ni gezen Bakan Kurum, teröristlerce yakılan ibadethanenin eski halinin fotoğraflarını basın mensuplarına gösterdi. Cami içerisinde yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, buradan tarihi İçkale alanındaki millet bahçesini gezdi.



DİYARBAKIR'A 3'ÜNCÜ MİLLET BAHÇESİ



Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır'a verdiği zararları ortadan kaldırmak için Sur ilçesinde büyük bir dönüşüm projesi başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde tarihe, kültüre büyük zararlar veren terör örgütünün yıktığı evleri, kiliseleri, camileri yeniden onarmak için büyük bir azim ve gayretle çalışmaları sürdürüyoruz. Suriçi'nde bin 500 tescilli binamızın yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın burada gezebilmeleri için millet bahçelerini yapıyoruz. Bu anlamda iki millet bahçesini bitirdik ve stadyumun olduğu alanda da üçüncü millet bahçesinin inşaatını da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" dedi.



'DİYARBAKIR ESKİ DİYARBAKIR'DAN GÜZEL OLACAK'



Bakan Kurum, projelerin tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın eski halinden güzel olacağını ifade ederek, "Vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması amacı ile alt yapıdan üst yapıya birçok projeyi AK Parti belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle vatandaşımıza sunmamız gerekiyor. Konut olarak bin 500 tescilli eser var. Bunların 320 tanesinin inşallah bir buçuk ay içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz. Bir buçuk ay içerisinde burada ihale edilmemiş, yapımına başlanmamış hiçbir inşaatımız kalmayacak. Bu proje bittiği zaman Sur, eski Sur'dan daha güzel, Diyarbakır eski Diyarbakır'dan daha güzel bir hal alacak. Cumhurbaşkanımız inşallah Diyarbakır'a gelecekler. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile valiliğimiz programı organize ediyor, inşallah o zaman Kurşunlu Camii'nde ilk ezan sesini de duyuyor olacağız" diye konuştu.



'DEVLET OLARAK SEFERBER OLDUK'



Buradaki programın ardından şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Buradaki yaşamı yeniden sürdürmek adına Cumhurbaşkanı'nın talimatları çerçevesinde devlet olarak seferber olduk. En kısa zamanda Sur bölgesinde terör örgütünden zarar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına hızlı bir sürece girdik. Geldiğimiz bu süreçte vatandaşımıza evlerini teslim etmeye başladık. Diyarbakır'ın hafızasını yok etmeye çalıştılar, Diyarbakır'ın kültürünü, ecdadının bize bıraktığı eserleri yok etmeye çalıştılar ama devletimiz, güvenlik güçlerimiz buna müsaade etmedi. Cumali Atilla 2 yıldır belediyede hizmet ediyor. Devletimizin buraya gönderdiği ödeneği Diyarbakır için harcadığınızda bakın neler oluyor, hepimiz görüp şahit olduk. Bundan önceki belediye başkanları devletin buraya göndermiş olduğu, vatandaş için harcanması gereken bedelleri dağa, terör örgütüne gönderdiler. Diyarbakırlı vatandaşlarımıza hizmet etmediler. Devletimiz de gerekeni yaptı. Cumali Bey, 2 yıldır gece gündüz demeden çalışıp, Diyarbakır'ın çehresini değiştirdi."



'YENİDEN GAZİ OLMAMIZ GEREKİYORSA OLACAĞIZ'



İstanbul Kartal'da yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'na da değinen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bu, belediyelerin bir sorumluluğudur. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle birlikte hizmet edeceğiz ve şehirde fethedilmedik gönül, dokunmadık kalp bırakmayacağız. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 81 milyon vatandaşımıza hizmet etmek suretiyle, şehirlerin yaşam kalitesini artırmak suretiyle projelerimizi sürdüreceğiz. Bu vatan toprağı için, bayrak için yeniden canımızı vermek gerekiyorsa vereceğiz. Yeniden gazi olmamız gerekiyorsa olacağız. Bu şehirde, ecdadın bize bıraktığı değerleri, eserleri biz de gelecek nesillerimize doğru bir şekilde aktarmak zorundayız. Bu noktada 31 Mart seçimleri çok önemlidir. Bu seçimlerle birlikte Diyarbakır, bu bölgenin en önemli merkezlerinden biridir. Turizmin, sanayinin, kültürün, bu bölgedeki can damarıdır. 31 Mart seçimleri öncesinde hepimize çok büyük görevler düşüyor. Biz burada yaptıklarımızı anlatmak durumundayız. Gidip her kapıyı çalmak durumundayız, her kalbi kazanmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir şekilde illerimizi ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız şehirlerdeki projeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verdiği talimatlar, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, yeşil alan miktarını artırmak ve deprem riskinden bertaraf etmek, 2023 yılında marka şehirler yapmak üzere bu projeleri kendisi bizzat takip ediyor. Diyarbakır, bizim çok önem verdiğimiz bir şehrimizdir. Diyarbakır'a çok büyük hizmetler verildi. Biz inşallah 31 Mart seçimleriyle birlikte bu bayrağı daha yukarı taşıma adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Cumali Başkanımızın her projesinin arkasındayız. Diyarbakırlıların ihtiyaç duyduğu her projenin arkasındayız."

