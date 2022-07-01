"Enflasyonu kontrol altına aldık. Bundan sonrası aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Size ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da söz verdim, veriyorum. Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz ve sizi seçime o noktada götüreceğiz"

Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR - Bakan Nebati, Sur İlçesi'nde ki esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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