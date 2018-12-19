Diyarbakır Barajdaki Suyun Tahliyesiyle Tarihi Yapılar Gün Yüzüne Çıktı

Barajdaki suyun tahliyesiyle tarihi yapılar gün yüzüne çıktıDİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın kapağının kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle daha önce su altında kalan Çakırören Mahallesi'ndeki Hz.

Barajdaki suyun tahliyesiyle tarihi yapılar gün yüzüne çıktı



DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın kapağının kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle daha önce su altında kalan Çakırören Mahallesi'ndeki Hz. Elyesa'nın eski mezarı olduğu öne sürülen bölge ile cami ve mezarlık gibi birçok alan gün yüzüne çıktı.



Eğil'de, aşırı yağış nedeniyle fazla suyun tahliyesi için 13 Aralık'ta dolusavakta açılmaya çalışılan 3 kapaktan 1'inin yerinden kopmasıyla barajdaki su seviyesi yükseldi. 270 milyon metreküp suyun Dicle Nehri'ne dökülmesiyle barajdaki su seviyesi, 10 metre düştü. Su seviyesinin düşmesiyle 20 yıl önce baraj yapımı sırasında su altında kalan yapılar da ortaya çıktı. Çakırören Mahallesi'nde su altında kalan, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamberden Hz. Elyesa'nın bölgede bulunduğu öne sürülen taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlıklar gibi birçok yapı, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim yerini görenler, gün yüzüne çıkan mezarları ziyaret edip, dua etti.



Diyarbakır'dan eski yerleri görmeye geldiğini anlatan Askeri Gözetici, 20 yıl bu bölgenin baraj yapımı nedeniyle su altında kaldığını söyledi. Burada önemli mekanların olduğunu anlatan Gözetici, Hz. Elyesa'nın da kabrinin eskiden burada olduğunu söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

1 Milyon 900 Bin Euro Fiyatıyla Dünyanın En Pahalı Kalemi Tanıtıldı! İşte O Eser

Baraj Suları Çekildi, Peygamber Türbesi Gün Yüzüne Çıktı

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu