Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tutan paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tutan paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı

22.07.2022 12:01
Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tutan paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı

Irak'ın Zaho kentinde sivillere yönelik saldırıda birçok kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu'nun olayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tuttuğu paylaşım sebebiyle inceleme başlattı.

Irak'ın Türkiye sınırındaki Zaho kentinde 20 Temmuz'da sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır Barosu'nun resmi Twitter hesabından, saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) sorumlu tutan paylaşım yapıldı.

KULLANILAN İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Diyarbakır Barosu'nun paylaşımında, "Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması işin gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan TSK'yı sorumlu tutan paylaşımına inceleme

İNCELEME BAŞLATILDI

Paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından kısa sürede yayıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇAVUŞOĞLU: SİVİLLERE SALDIRI OLMAMIŞTIR

Öte yandan, 8 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Türkiye'nin hedef gösterilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi. Büyükelçiliğe girme gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirten Çavuşoğlu, ''Bazı vize ofislerimiz önünde hadsizce bizim bayrağımız yakıldı'' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Zaho, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tutan paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı - Son Dakika

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