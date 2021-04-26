Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiriye ilişkin soruşturma - Son Dakika

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.