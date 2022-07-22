Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, baronun sosyal medya hesabından "Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlayan" paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosunun Twitter hesabından "TSK'yı suçlayan" paylaşımlar yapıldığını belirledi.
Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Barosuna 'TSK'yı suçlayan' paylaşımları nedeniyle inceleme - Son Dakika