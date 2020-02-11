Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır-Batman ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı

6 saat önce

Jandarmanın kırsalda düzenlediği operasyonda arazide yürümesi Jandarmaların silah atışı yapması Mağaralarda arama görüntüleri DİYARBAIR - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Jandarmanın kırsalda düzenlediği operasyonda arazide yürümesi

Jandarmaların silah atışı yapması

Mağaralarda arama görüntüleri DİYARBAIR - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır- Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Diyarbakır-Batman ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır, Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda İdlib'de şehit düşen Enes Alper ve İbrahim Albayrak'ın evlilik hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:00:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]