Diyarbakır-batman illeri ara hattında kapan-6 zori operasyonunu başlatıldı - Son Dakika

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Diyarbakır-batman illeri ara hattında kapan-6 zori operasyonunu başlatıldı
6 saat önce
Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori operasyonunu başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
Diyarbakır- Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori operasyonunu başlatıldı
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