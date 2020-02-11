Diyarbakır-batman illeri ara hattında kapan-6 zori operasyonunu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır-batman illeri ara hattında kapan-6 zori operasyonunu başlatıldı - Son Dakika

Diyarbakır-batman illeri ara hattında kapan-6 zori operasyonunu başlatıldı

6 saat önce

Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori operasyonunu başlatıldı.

Diyarbakır- Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori operasyonunu başlatıldı

Diyarbakır-batman illeri ara hattında kapan-6 zori operasyonunu başlatıldı

Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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