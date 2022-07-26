DİYARBAKIR, BATMAN, ŞIRNAK, ELAZIĞ VE SİİRT'TE BU YAZ 17 KİŞİ BOĞULDU - Son Dakika
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DİYARBAKIR, BATMAN, ŞIRNAK, ELAZIĞ VE SİİRT'TE BU YAZ 17 KİŞİ BOĞULDU

26.07.2022 20:57
DİYARBAKIR, BATMAN, ŞIRNAK, ELAZIĞ VE SİİRT'TE BU YAZ 17 KİŞİ BOĞULDU

HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Diyarbakır, Batman, Elazığ, Şırnak ve Siirt'te bu yaz toplam 17 kişi, serinlemek için girdiği ya da dengesini kaybederek düştüğü suda boğularak yaşamını yitirdi.

HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Diyarbakır, Batman, Elazığ, Şırnak ve Siirt'te bu yaz toplam 17 kişi, serinlemek için girdiği ya da dengesini kaybederek düştüğü suda boğularak yaşamını yitirdi. Ayrıca, Siirt ve Bingöl'de akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine seyrediyor. Sıcaktan bunalanlar serinlemek için bulundukları yerlerdeki nehir, baraj veya sulama kanallarının kenarlarına gitmeyi tercih etti. Bu yıl yaz başladığından beri serinlemek için suya giren veya dengesini kaybederek suya düşen Diyarbakır'da 7, Batman'da 5, Şırnak'ta 2, Elazığ'da 2 ve Siirt'te 1 olmak üzere toplam 17 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) 46 gündür ve Bingöl'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkal'ı (45) ise 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren lise öğrencileri Osman Yetişgin (16), Enes Can (17) ve Yunus Vural (16), Silvan ilçesinde sulama kanalına giren Mehmet Oğurlu (25), yine Silvan ilçesinde ailesiyle gittiği Malabadi çayında dengesini kaybederek suya düşen Semanur Görmez (13), Çınar ilçesinde sulama kanalına düşen Salih Kurtboğan (16), Ergani ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen Ömer Faruk Özcan (7), Batman'da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan çoban Mahsum Aksoy (35), Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünden geçen sulama kanalının kenarında terliğini yıkamaya çalışırken suya düşen Emrah Biçici (11), Balpınar Beldesi'nde serinlemek için baraj göletine giren Bilal Keskin (19), Hasankeyf ilçesinde piknik yaptıkları alanda serinlemek için gölete giren Fatma Taymur (25) ile Evin Taymur (22) kardeşler, Elazığ'ın Baskil ilçesi Suyatağı köyü Kale mezrasında serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren Ozan Alanur (21) ile arkadaşı Mahmut Çelik, (22), Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 17 yaşındaki İdris Pütrü ve akrabası 13 yaşındaki Zekeriya Negiz, Siirt'in Pervari ilçesinde de, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düşen hemşire Halime Timurtaş, boğularak yaşamını yitirdi. (DHA)

YORUMLAR
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Batman'da keçisini kurtarmak isterken sulama kanalına düşen çobanın cesedi bulundu Batman'da keçisini kurtarmak isterken sulama kanalına düşen çobanın cesedi bulundu Koyununu kurtarmak isterken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu Koyununu kurtarmak isterken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR, BATMAN, ŞIRNAK, ELAZIĞ VE SİİRT'TE BU YAZ 17 KİŞİ BOĞULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR, BATMAN, ŞIRNAK, ELAZIĞ VE SİİRT'TE BU YAZ 17 KİŞİ BOĞULDU - Son Dakika
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