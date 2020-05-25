DİYARBAKIR Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi - Son Dakika

DİYARBAKIR Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi

Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendiTERÖR örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi.

Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi

TERÖR örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik istihbari çalışma yürüten Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan polis ve jandarma kontrol noktalarına Ramazan Bayramı'nda bombalı saldırı düzenleneceği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Dicle ilçesinde, saldırılarda kullanılacak patlayıcıların da Yeniköy Asri Mezarlığı'nda olduğunu belirledi.

MEZARLIK VE EVİN BAHÇESİNDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ BOMBALAR

Ekipler, saptanan adrese operasyon düzenledi, mezarlıkta ise iz takip köpekleri ve dedektörlerle arama yaptı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü metal silindir kutuda telefonla kumanda edilen 4 kiloluk PETN plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı, parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek, konserve kutusu içerisine hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 167 gramlık el yapımı bomba, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Bomba, patlayıcı ve malzemelere el konulurken, Z.A., K.A., E.Y., A.Y., S.Y. ve R.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

ÜZERLERİNDE KULLANMA TALİMATI ÇIKTI

Ele geçirilen bombaların üzerinde nasıl infilak edileceğine ilişkin kullanma talimatları yazılı olduğu belirlendi. Araç altına yerleştirilen mıknatıslı bombanın üzerinde "Düğmeyi aç. Kablo uçlarını kontrol et. Dilinde yanma olursa kabloyu birbirine bağlama. Yanma yoksa bağla. 15 dakika sonra patlar. Bu zaman ayarlı" yazılı olduğu saptandı.

OLASI SALDIRILAR ÖNLENDİ

Yüksek tahrip gücüne sahip olan, genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılan PETN'den 1 kilonun, yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eşdeğerde olduğu belirtildi. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan başarılı operasyonla, bayramda düzenlenecek saldırılarla yaşanacak olası kayıplar da önlendi.

DİYARBAKIR Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi

Ramazan Bayramı, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi - Son Dakika

Son Dakika

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
42 kişi yaşamını yitirmişti! Türkiye'yi yasa boğan faciadan aylar sonra ortaya çıkan fotoğraf 42 kişi yaşamını yitirmişti! Türkiye'yi yasa boğan faciadan aylar sonra ortaya çıkan fotoğraf         
09:52
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor         
09:43
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı         
09:38
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı         
09:28
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek         
09:26
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor         
09:07
Evliliğe korona engeli! 700 yıllık Evliliğe korona engeli! 700 yıllık "çöpçatanlık tepesi" bu yıl boş kaldı         
08:59
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor         
08:56
Kilosu 1 milyon! Bu çayın demlenme aşamaları sır gibi saklanıyor Kilosu 1 milyon! Bu çayın demlenme aşamaları sır gibi saklanıyor         
08:32
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu         
08:23
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor         
08:04
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu         
07:37
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu         
03:11
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı         
02:54
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı         
01:17
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı         
00:51
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu         
00:49
Cem Uzan torun sahibi oldu Cem Uzan torun sahibi oldu         
00:36
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi         
00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı         
00:08
Kadıköy'de Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı         
23:34
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var         
23:27
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı         
23:17
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu         
22:59
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı         
22:57
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı         
22:28
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı         
21:57
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov         
21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi         
21:39
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi 20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 10:10:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]