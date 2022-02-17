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Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası başkanlık seçiminde kavga - Son Dakika

Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası başkanlık seçiminde kavga

17.02.2022 13:03
Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası başkanlık seçiminde kavga

Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası başkanlık seçiminde taraflar arasında kavga çıktı.

Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası başkanlık seçiminde taraflar arasında kavga çıktı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odasında başkanlık seçimi yarışı yaşandı. Mevcut Başkan Ahmet Cemil Değirmenci ve Süleyman Beklen, adaylığını açıkladı. DESOB binasında yapılan seçimde üyeler, sabah saatlerinde oy kullanma işlemine başladı. Oy kullanma sürecinde taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Taraflar arasında tartışmanın alevlenmesiyle kavgaya dönüştü.

Polis ekipleri olaya müdahale ederken, 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Oylama, saat 16.00'ya kadar devam ediyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası başkanlık seçiminde kavga

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Esnaf Odası, Diyarbakır, kavga, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası başkanlık seçiminde kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası başkanlık seçiminde kavga - Son Dakika
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