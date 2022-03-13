Diyarbakır mart ayında beyaza büründü - Son Dakika
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Diyarbakır mart ayında beyaza büründü

13.03.2022 21:51

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Diyarbakır, mart ayında beyaz örtüye büründü.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Diyarbakır, mart ayında beyaz örtüye büründü.

Uzun bir aradan sonra ilkbahar mevsiminde ülke genelinde olduğu gibi kar yağışı, Diyarbakır'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde kar yağışı kent merkezine kadar inerken, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, kentte sokak ve caddeleri beyaza bürüdü. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri kuvvetli kar yağışlarının 14 Mart sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba-baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır mart ayında beyaza büründü
Diyarbakır mart ayında beyaza büründü
Diyarbakır mart ayında beyaza büründü
Diyarbakır mart ayında beyaza büründü
Diyarbakır mart ayında beyaza büründü
Diyarbakır mart ayında beyaza büründü
Diyarbakır mart ayında beyaza büründü
Diyarbakır mart ayında beyaza büründü

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Kaynak: İHA

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