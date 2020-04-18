Diyarbakır BİLSEM 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üretti - Son Dakika

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3D yazıcı ile üretilen 170 yüz koruyucu siperlik, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

BİLSEM'de üretilen maskeleri Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Raci Aksoy, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul'a teslim etti.

Ertuğrul maskeler için, Aksoy'a teşekkür etti.

Aksoy, Bilim ve Sanat Merkezinde 3D maske üretimine devam edeceklerini ve koronavirüsle mücadele eden ekiplere ulaştıracaklarını söyledi.