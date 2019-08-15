Son Dakika Haberleri: Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır-Bingöl kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır- Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır-Bingöl kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!
Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 15:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]