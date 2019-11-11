Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...
Son Dakika Güncel Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...

Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...

7 saat önce

Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...

Diyarbakır, Bingöl, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
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