Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...
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Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi
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