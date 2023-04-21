Diyarbakır Bismil'de oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

21.04.2023 12:42

Diyarbakır'da dün yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgar sonucu Bismil ilçesi kırsalında hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dün oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ve ilçelerde birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluşurken, kırsal kesimde de sağanakla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Bismil ilçesi kırsalında sağanak ve şiddetli rüzgarla birlikte hortum da oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Hortum bir süre sonra kayboldu.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Bismil'de oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
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