Diyarbakır'da Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 102 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar'da ikamet eden kişilerin 200 bin lira karşılığında tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Medya Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 gümüş ve 69 bronz sikke bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.