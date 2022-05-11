Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı 15 ilin hizmetinde - Son Dakika

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesindeki laboratuvarlarda, soruşturma birimlerinden gelen bulgular son teknolojik cihazlarla incelenerek faili meçhul olayların aydınlatılmasına katkı sunuluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı olarak, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde hizmet veren laboratuvar bünyesinde Antropoloji, Balistik, Belge, Kimyasal, İz ve Biyolojik İnceleme Şube müdürlükleri bulunuyor.

Avrupa'nın en büyük kriminal laboratuvarları arasında olan laboratuvar, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Tunceli, Mardin, Siirt, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Bingöl ve Muş olmak üzere 15 şehre hizmet veriyor.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Ali Baykal, AA muhabirine, Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki 10 bölge laboratuvarından biri olan Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde delilden faile ulaşma ilkesi çerçevesinde, uluslararası standart ve kalitede, insan haklarına saygılı şekilde hizmet verilmesinin faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Geçen yıl 320 bin bulgu incelendi

Laboratuvar müdürlüğünün hizmet verdiği 16 inceleme metodunun ISO 17025 kalite standardına uygunluğunun Türk Akreditasyon Kurumunca onaylandığını ifade eden Baykal, şunları kaydetti:

"2021 yılında bilimsel ve güvenilir yöntemlerle, 320 bin bulgu incelenerek, 880 bin analiz gerçekleştirilmiş 47 bin 876 uzmanlık raporu düzenlenmiştir. İçişleri Bakanımızın ve Genel Müdürümüzün destekleriyle 2020 nisan ayında DNA veri arşivlerinin, 2020 ekim ayında ise silah kovan görüntü analiz ve tanıma sistemlerinin (Balistika) entegrasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde tamamlandı. Bu entegrasyon ile ilk aşamada DNA veri arşivlerinde 22 binden fazla eşleşme tespit edilmiş, Balistika sisteminde ise 27 binden fazla olayın birbiri ile irtibatı sağlanarak ilgili soruşturma birimleri bilgilendirilmiştir. İncelenen bir silaha ait kovanın veya bir sigaradan elde edilen DNA profilinin arşiv taraması anlık olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda yapılan tüm çalışmaların temelinde karşılaştırma ve mukayese faaliyetleri bulunmaktadır."

Birimler ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Baykal, 81 ile hizmet veren Antropolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde kimliği belirsiz cesetler ve kaybolan kişilere yönelik iskelet incelemeleri, adli yaşlandırma ve yeniden yüzlendirme çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü Laboratuvarında ateşli ve ateşsiz silahların karıştığı olaylara ait bulguların adli balistik analiz metotları kullanılarak incelendiğini belirten Baykal, Balistika sistemi ile faili meçhul arşiv karşılaştırması yapılarak bulgular arasında irtibatın kurulduğunu ve bu sistemin TÜBİTAK ve adli balistik uzmanlarınca ortak geliştirilmiş yerli bir sistem olduğunu kaydetti.

"Belge İnceleme Şube Müdürlüğümüzde, çek, senet gibi değerli belgeler ile kimlik ve pasaport gibi resmi niteliği olan belgelerin orijinalliği, belge üzerindeki el yazısı ve imzaların aidiyeti incelenerek uzmanlık raporu hazırlanmaktadır." diyen Baykal, Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğünde de olay yerinde bulunan ve şüpheli kişi ya da olayın mağdurlarından alınan biyolojik örneklerden, analizler neticesinde her bir birey için eşsiz olan DNA profilinin elde edildiğini söyledi.

Baykal, mevcut veya geçmiş suçlar ile bağlantısının olup olmadığına dair incelemeler yapılıp uzmanlık raporu düzenlendiğini dile getirerek, adli DNA analizleri ile sadece kimliklendirmeye yönelik moleküler genetik incelemeler yapıldığını, bu amaç dışında analiz yapılmadığını belirtti.

İz İnceleme Şube Müdürlüğünde de suça konu olan alet izlerinin, araç lastik ve ayakkabı izlerinin, araç tescil plakaları üzerindeki mühür izlerinin ve motorlu araçlarla silahlar üzerinde bulunan tanımlayıcı seri numaralarının bilimsel yöntemlerle incelenerek uzmanlık raporu hazırlandığını anlatan Baykal, Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğünde ise uyuşturucu maddelerin miktar ve tür analizi, patlayıcı maddeler ile ilgili analizler, yanıcı madde ve yangın kalıntıları analizi, atış artıkları ve giysiler üzerinde atış mesafesi tayini ile boya ve lif karşılaştırma analizlerinin yapıldığını belirtti.

Ali Baykal, "Delile olan güven, devlete olan güvendir." şiarıyla hizmet verdiklerini belirterek "Bugüne kadar faili meçhul kalmış olayların aydınlatılmasına önemli katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.