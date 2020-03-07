Diyarbakır bombalı araçtaki teröristlere gözcülük yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır bombalı araçtaki teröristlere gözcülük yapan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bombalı araçtaki teröristlere gözcülük yapan şüpheli yakalandıDİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 4 yıl önce ele geçirilen 500 kilo bomba yüklü araçtaki 2 teröriste öncülük ve gözcülük yaptığı tespit edilen Ş.B., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bombalı araçtaki teröristlere gözcülük yapan şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 4 yıl önce ele geçirilen 500 kilo bomba yüklü araçtaki 2 teröriste öncülük ve gözcülük yaptığı tespit edilen Ş.B., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarla, Dicle ilçesinde 19 Şubat 2016'da ele geçirilen 500 kilo patlayıcının yer aldığı bombalı araçtaki teröristlere gözcülük ve öncülük yaptığı, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından arama kaydı bulunan Ş.B.'nin Dicle ilçesine bağlı kırsal Kırkpınar Mahallesi'ne geleceği belirlendi. Harekete geçen ekipler, mahallede belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla Ş.B.'yi gözaltına aldı.

Ş.B., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı.

Diyarbakır bombalı araçtaki teröristlere gözcülük yapan şüpheli yakalandı

Jandarma, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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