DİYARBAKIR Büyükelçiden Vali Karaloğlu'na Japon turistlerle ilgili ortak çalışma önerisi - Son Dakika

Büyükelçiden Vali Karaloğlu'na Japon turistlerle ilgili ortak çalışma önerisi

JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na yaptığı ziyarette, ülkesinin vatandaşlarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi kentlerine ilgi gösterdiğini belirterek, bu konuda ortak çalışma yapılmasının faydalı olacağını söyledi.

Kente gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Miyajima, Vali Münir Karaloğlu ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı ile görüştü. Görüşmede Vali Karaloğlu, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağına vurgu yaparak, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle iki ülke arasındaki dostlukta en önemli noktalardan biri olduğunu kaydetti. Büyükelçi Miyajima ise Diyarbakır ve Mardin gibi bölgenin önde gelen şehirlerine ziyaretler gerçekleştirdiğini, gördüğü yerlerin çok önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu söyledi. Bölgenin Japon turistler tarafından çok fazla tercih edilmesini memnuniyetle karşıladığını dile getiren Miyajima, bu konuda ortak çalışma yapılmasının faydalı olacağı önerisinde bulundu.

Ziyarette Vali Karaloğlu da hem Türkiye'de çalışan hem de Japonya'da görev yapan Japon gazetecilere, bölgenin tanıtımına yönelik gezi turu düzenlenmesi teklifinde bulundu. Teklifi memnuniyetle karşılayan Büyükelçi Miyajima en kısa zamanda turun düzenlenmesi için çalışmalara başlanacağını dile getirdi.