Diyarbakır büyükelçiler ve aileleri, diyarbakır'ı gezdi

Büyükelçiler ve aileleri, Diyarbakır'ı gezdi

Dışişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'a davet edilen Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerin büyükelçileri, aileleriyle birlikte kenti gezdi.

Diyarbakır ve Mardin'in tarihi zenginliklerinin tanıtımı amacıyla Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği'nce, Türkiye'ye en fazla turist gönderen 25 ülkenin Türkiye büyükelçileri kente davet edildi. Davete Polonya, Ukrayna, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İran, İngiltere, Hindistan ve Kırgızistan büyükelçileri, eşleri ve çocuklarıyla birlikte katıldı.

Büyükelçiler ve aileleri, Sur ilçesindeki tarihi İçkale'deki Valilik Binası'na gelerek, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Vali Güzeloğlu, Bugün burada Diyarbakır'da çok özel ve değerli konuklarımızı ağırlamanın mutluluğu içerisindeyim. Kendilerini şahsım ve tüm Diyarbakırlılar adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üç gün sürecek programlarının kendileri için güzelliklerle geçmesini diliyorum dedi.

'DİYARBAKIR'IN TANITIMINA KATKI SUNACAK'

Bu buluşmanın Diyarbakır'ın tanıtılmasına ve anlaşılmasına katkı sunacağına inandığını dile getiren Güzeloğlu, Bu buluşmanın şahısları ve temsil ettikleri ülkeler adına ülkemiz ve Diyarbakır adına güzel bir buluşma olmasını, dostluk ve kardeşliğimizin pekiştirilmesine katkı sunmasını diliyorum. Diyarbakır'ın gezecekleri tüm yerlerinde, Diyarbakır insanının ve ülkemizin sıcaklığını hissedeceklerini, güzel anlar ve zamanlar yaşayacaklarını biliyorum. Bölgedeki çok zengin kültür dokusunun kendileri için de güzel bir zaman dilimi olacağına inanıyorum diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı ise Diyarbakır'ın güzelliklerini görebilmek için üç gün hiç de yeterli süre değil. Ancak bu bölgede neleri görebilecekleri konusunda kendilerine bir fikir verecek. Bundan sonra ister resmi makamlar tarafından düzenlenen organizasyonlar olsun ister özel amaçlarla olsun, buraya daha sık gelmelerini istiyoruz. Şehrin, bölgenin, turistik, tarihi özelliklerinin yanı sıra bu ziyaret sırasında yabancı büyükelçilerin çeşitli yemekler, sosyal etkinlikler vasıtasıyla şehrimizin iş dünyasıyla da tanışmasını arzu ettik. Yemeklerimizin önemli bir kısmı, iş dünyamızın, meslek odalarının katkıları ile yapılıyor. Şu an 8 ülkenin büyükelçisi burayı ziyaret ediyorö şeklinde konuştu.

Geziye katılan büyükelçiler ve eşleri de Diyarbakır'da olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, programdaki yerleri görmek için sabırsızlandıklarını söyledi. Davetliler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.