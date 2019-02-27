Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi

31 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Millet Kıraathanesinde gençleri ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Millet Kıraathanesinde gençleri ziyaret etti.

Atilla, ziyarette, Büyükşehir Belediyesinin her alanda önemli çalışmaları olduğunu, kıraathaneye kitap okumaya, ders çalışmaya gelenlere ücretsiz ikramlarda bulunduklarını söyledi.

Millet Kıraathanesi sayesinde vatandaşların kültürel ve eğitsel faaliyetleri daha rahat bir ortamda sürdürebildiğini kaydeden Atilla, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda millet kıraathanelerinin sayısını artırıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.


Öğrenciler ise, çalışmaları dolayısıyla Atilla'ya teşekkür ederek, "Millet Kıraathanesi konforlu bir mekan, burada rahatlıkla kitap okuyoruz, ders çalışabiliyoruz." dedi.

Atilla daha sonra Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Bürhan ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:31 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı! Erdoğan Kushner'i Kabul Etti.
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:02:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]