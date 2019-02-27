Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Açıklaması

2 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Devletimizin kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanıyoruz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Açıklaması, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Devletimizin kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanıyoruz." dedi.

Atilla, Yenişehir ilçesinde vatandaşları ziyaret etti.

Ofis semtinde bulunan bir kafede vatandaşlarla bir araya gelen Atilla, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Teröre destek vermedikçe her görüşe saygılı olduklarını belirten Atilla, "Kimseyi görüşüne göre değerlendirmiyoruz. Herkese kucak açıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden herkese eşit hizmet ediyoruz. Devletimizin kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Diyarbakır'ın refah düzeyini arttıracak projelerimiz devam ediyor. En büyük amacımız hemşehrilerimizin hayır duasını almaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Yenişehir, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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