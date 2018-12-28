Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Sur İlçesine Ziyaret

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur
ilçesine bağlı Kengerli Mahallesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette vatadaşlarla sohbet eden Atilla, vatadandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Herkesi kucaklayan anlayışla hizmet ettiklerini belirten Atilla, "Diyarbakırımızın her noktasına giderek hemşehrilerimizin değerli görüşlerini alıyoruz. Hemşehrilerimizi can kulağıyla dinlemek için şehrimizin her yerine sürekli gidiyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden şunu dedik, şehrimizi, bu şehirde yaşayanlarla yönetiyoruz. Hemşehrilerimiz bizler için çok değerlidir." dedi.
Vatandaşlar ise Atilla'ya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetler için teşekkür etti.
Ziyarete, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal
, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ve Çermik
Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu katıldı.