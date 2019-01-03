Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Ziyaret

24 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesini ziyaret eden Atilla, bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti. Talepleri ve önerileri dinleyen Atilla, belediyenin projelerini anlattı.


Davet üzerine Mevlana Halit Mahallesinde yaşayan Asif Batmaz ve trafik kazasında yaralanan Nisa Turan'ı evlerinde ziyaret eden Atilla, geçmiş olsun dileğinde bulundu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Atilla, kırık kalplerin onarılması gerektiğini dile getirerek, devletin sıcak elini vatandaşlara uzattıklarını aktardı.

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde daha güçlüyüz. Bin yıldır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Bir, iri ve diri olacağız. Hemşehrilerimize hizmet etmek için tüm ekiplerimizle çalışıyoruz." diyen Atilla, Diyarbakır'ın her noktasına en kaliteli hizmetleri götürmek için çalıştıklarını belirtti.

Atilla, belediyenin yürüttüğü projelerle şehirde yaşayan herkese en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda özveriyle çalışıyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmek için varız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:09 Kaynak: AA

Mevlana Celaleddin Rumi, Bağlar, Diyarbakır, Politika
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