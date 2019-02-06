Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Esnaf Ziyareti
2 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur
ilçesinde esnafı ziyaret etti. Merkez
Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde esnafı ziyaret eden Atilla, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Atilla, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.
Belediyenin projelerini istişarelerle oluşturduklarını vurgulayan Atilla, "Hemşehrilerimizin refahını arttıracak projeler yapıyoruz. Hemşehrilerimizle yaptığımız görüşmelerde beklentilerini öğreniyoruz. Şehrimize nasıl faydalı oluruz diye görüş alışverişinde bulunuyoruz. Halk odaklı belediyecilik kapsamında hemşehrilerimizin fikirlerine sürekli başvuruyoruz. Bu da çalışmalarımızı daha verimli kılıyor." dedi.
Vatandaşlar ise hizmetler için Atilla'ya teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:02 Kaynak: AA
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