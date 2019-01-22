Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması
59 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Daha modern ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamak hemşehrilerimizin hakkıdır.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Daha modern ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamak hemşehrilerimizin hakkıdır." dedi. Bağlar
ilçesinin Karahan Mahallesini ziyaret eden Atilla, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.
Belediyenin yürüttüğü projelerle ilgili bilgi veren Atilla, vatandaş odaklı hizmet yürüttüklerini söyledi.
Atilla, çalışmalarda her konuda çok dikkatli davrandıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Belediye çalışmalarında milletin parasını harcarken, cebimdeki parayı harcadığımdan daha hassas davranıyorum. Belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan hizmet ediyoruz. Seçime endeksli çalışmıyoruz. Mahallelerimizin yollarını yeniden yaptık. Ancak sorumlu olduğumuz alan büyük olduğu için bazı yerlere henüz sırada gelmedi. Kışın asfalt yapmak uygun olmuyor. Buralarda da bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. İş sezonunda en kaliteli hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Hava şartlarının uygun olmasıyla buralarda asfaltlama çalışmalarımız olacak. Diyarbakır'ı hemşehrilerimizle yeniden imar etmek istiyoruz. Daha modern ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamak hemşehrilerimizin hakkıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:15 Kaynak: AA
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