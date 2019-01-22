Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması

59 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Daha modern ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamak hemşehrilerimizin hakkıdır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Daha modern ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamak hemşehrilerimizin hakkıdır." dedi.

Bağlar ilçesinin Karahan Mahallesini ziyaret eden Atilla, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Belediyenin yürüttüğü projelerle ilgili bilgi veren Atilla, vatandaş odaklı hizmet yürüttüklerini söyledi.

Atilla, çalışmalarda her konuda çok dikkatli davrandıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Belediye çalışmalarında milletin parasını harcarken, cebimdeki parayı harcadığımdan daha hassas davranıyorum. Belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan hizmet ediyoruz. Seçime endeksli çalışmıyoruz. Mahallelerimizin yollarını yeniden yaptık. Ancak sorumlu olduğumuz alan büyük olduğu için bazı yerlere henüz sırada gelmedi. Kışın asfalt yapmak uygun olmuyor. Buralarda da bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. İş sezonunda en kaliteli hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Hava şartlarının uygun olmasıyla buralarda asfaltlama çalışmalarımız olacak. Diyarbakır'ı hemşehrilerimizle yeniden imar etmek istiyoruz. Daha modern ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamak hemşehrilerimizin hakkıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Bağlar, Diyarbakır, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı Serviste Unutulan Anaokulu Öğrencisini, 5 Saat Sonra Fark Ettiler

HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı Kars'ta Sibirya Soğuğuna Salça Kutusuyla Önlem Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:14:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]