Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Bu şehirde herkesin sesine kulak veriyoruz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Bu şehirde herkesin sesine kulak veriyoruz. Size hizmetkar olmaya geldik." dedi.



Başkan Atilla, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde Atalay ailesini evlerinde ziyaret etti. Burada, vatandaşların taleplerini dinleyen Atilla, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Daha sonra Cengizler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla görüşen Atilla, sorunlarını ve taleplerini dinledi.





Halkın refahına katkı sunacak çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Atilla, "Bu şehirde herkesin sesine kulak veriyoruz. Size hizmetkar olmaya geldik. Sizin taleplerinize göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha rahat etmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.



Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, Bağcılar Kadın Semt Pazarı'nı da ziyaret ederek, alışveriş yaptı.



Yeni bir kadın semt pazarı yapılacağını kaydeden Atilla, şöyle konuştu:



"Büyükşehir Belediyesi her zaman kadınların yanındadır. Kadınlarımızın sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreterek çalışıyoruz. Projelerimizi yaparken tüm kesimin beklentilerine göre hareket ediyoruz. Kadınlarımızın aile bütçesine destek vermesi ve sosyalleşmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Kadınların toplumda daha güçlü olmasına destek veriyoruz."



Kadınlar da Atilla'nın sorunların çözümüne gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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