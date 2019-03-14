Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması

45 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hizmetimizin ulaşmadığı tek bir mahalle tek bir sokak tek bir ev kalmayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hizmetimizin ulaşmadığı tek bir mahalle tek bir sokak tek bir ev kalmayacak." dedi.

Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile otomotiv firmaları çalışanları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Yönetici ve çalışanlarla sohbet eden Atilla, sorun ve talepleri dinledi.


Atilla, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesinde Diyarbakır'da yaşayan Bingöllüler ile bir araya geldi. Talepleri dinleyen Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Muradiye Mahallesinde de vatandaşları ziyaret eden Atilla, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların refahı için çalıştığını belirten Atilla, "Daha mutlu, geleceğinden daha umutlu, yaşam kalitesi çok daha yüksek bir Bağlar'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Bağlarımızın dört bir köşesi bizim diyerek hizmetimizin ulaşmadığı tek bir mahalle tek bir sokak tek bir ev kalmayacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Bağlar, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:09:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]