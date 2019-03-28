Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz." dedi.



Atilla, merkez Yenişehir ilçesi İnaloğlu ve Şehitlik Caddesinde esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.



Halk odaklı belediyecilik yaptıklarını belirten Atilla, "Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha rahat etmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçiriyoruz." dedi.

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