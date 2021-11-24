Üye Girişi
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu yapıldı

24.11.2021 14:04
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu" Diyarbakır Hipodromu'nda yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu" Diyarbakır Hipodromu'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Vedat Güngör ile Ercan Bircan ve vatandaşlar izledi.

3 yaş üstü safkan İngiliz atlarının 1900 metre kum pistte yaptığı koşuyu, King Ömer isimli atla jokey Yusuf Cengiz kazandı.

Koşunun ardından kazanan atın sahibi Muhammet Felhan'a kupasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü, Belediye Başkanlığı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı 13:56 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı 13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı! 13:48 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi 12:30 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek

Son Dakika Haberleri
14:04 İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti
13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı
13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
13:47 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
13:45 Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:14 AK Partili Demirbağ'dan sonra tepki çeken bir çıkış da Ağrı Belediye Başkanı'ndan: Bir tas hoşafa şükredin
13:04 İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi
İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti         
14:04
Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu         
13:56
Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış         
13:52
Kaza sırasında araçtan fırlayan adam feci şekilde can verdi Kaza sırasında araçtan fırlayan adam feci şekilde can verdi         
13:04
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
11:26
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 14:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement