Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu yapıldı - Son Dakika

Koşunun ardından kazanan atın sahibi Muhammet Felhan'a kupasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör takdim etti.

3 yaş üstü safkan İngiliz atlarının 1900 metre kum pistte yaptığı koşuyu, King Ömer isimli atla jokey Yusuf Cengiz kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın , Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Vedat Güngör ile Ercan Bircan ve vatandaşlar izledi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen " Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu" Diyarbakır Hipodromu'nda yapıldı.

"Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı

Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!