Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Adnan Selçuk...

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Adnan Selçuk...

2 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Adnan Selçuk..., System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Adnan Selçuk Mızraklı 402 bin 369, AK Parti adayı Cumali Atilla 194 bin 806 oy aldı.

Mızraklı'nın öz geçmişi-

Adnan Selçuk Mızraklı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde Halkların Demokrasi Partisi'nden Diyarbakır milletvekili seçilen Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

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