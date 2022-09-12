Diyarbakırlı yürüyüş şampiyonlarının hedefi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek - Son Dakika
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Diyarbakırlı yürüyüş şampiyonlarının hedefi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek

12.09.2022 14:20

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek yürüyüş takımı sporcuları, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek için ter döküyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek yürüyüş takımı sporcuları, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek için ter döküyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Ücretsiz Spor Okulları"nda keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporcular, Van'da düzenlenen sezonun son yarışması olan Spor Toto Yürüyüş Ligi final müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda, 8 kategoride toplam 39 ekibin yarıştığı mücadelelerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek takımı sporcuları, 3 bin metrede Türkiye şampiyonu olarak kente döndü.

Sporculardan Süleyman Kılıç, Ücretsiz Spor Okulları'na katılarak keşfedildiğini ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne kazandırıldığını belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Van'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda takım olarak 1. olduk. Kazandığımız anons edildiğinde çok mutlu olduk. Madalyalarımızı ve kupamızı takdim ettiler, çok sevinçli bir andı." Hedefim olimpiyatlarda Diyarbakır ve Türkiye'yi temsil etmek. Antrenmanlarım devam ediyor. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Yaşımda olan ve benden küçük arkadaşlarımı da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslara davet ediyorum. Benim gibi başarılı olmalarını diliyorum."

Sporculardan Mehmet Aslan şampiyon olmak için zorlu parkurlarda çalıştıklarını belirtti.

Antrenörlerden büyük destek gördüğünü aktaran Aslan, "7 aydır bu sporu yapıyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin atletizm grubundayım. Van'da yapılan şampiyonada takım olarak 1. olduk. Bireyselde de ben üçüncü oldum, çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı yürüyüş şampiyonlarının hedefi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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