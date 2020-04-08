Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 bin aileye gıda kolisi dağıtıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin aileye gıda kolisi dağıtımı devam ediyor.



Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla her ay 17 ilçede 5 bin aileye dağıtılan ve korona virüs salgını sebebiyle 10 bin aileye çıkartılan gıda yardım kolilerinin dağıtımına başlandı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin ettiği gıda yardım kolileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen maddi durumu iyi olmayan ve dezavantajlı ailelere teslim ediliyor. Dağıtımı devam eden 23 kilogramlık gıda yardım kolileri içinde kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ay çiçek yağı, şeker ve salça bulunuyor. Her ay düzenli olarak 23 kilogramlık gıda yardım kolisi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının organizasyonuyla dağıtılmaya devam edilecek. - DİYARBAKIR