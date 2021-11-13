Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 okulun spor salonun bakım ve onarımını gerçekleştirecek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlere spor yapma imkanı sunan alanları genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerde sporla ilgili alt yapıyı güçlendirmek amacıyla gelen talepler doğrultusunda bakım onarım ihtiyacı bulunan okullarda çalışma başlattı.

Kayapınar'da 9, Yenişehir'de 9, Ergani'de 3, Bağlar'da 3, Silvan'da 2, Lice, Bismil, Çınar, Çüngüş ve Sur ilçelerinde birer okul olmak 31 okulda spor salonlarının bakım ve onarımı yapılarak gençlerin hizmetine sunulacak.

9 Kasım'da yapılan spor salonlarının bakım ve onarım ihalesine 10 firma katıldı. İhalede firmaların teklif mektupları açılarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi.

İşin ihalesini kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.

İhale takviminin ardından spor salonlarının bakım ve onarımına başlanacak.