Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelere nakdi destek - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelere nakdi destek

01.04.2022 11:48
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelere nakdi destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla sosyal kart sahibi ailelerin hesaplarına 400 lira yatırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla sosyal kart sahibi ailelerin hesaplarına 400 lira yatırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla belirli dönemlerde yaptığı nakit yardımlara devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazan ayında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için 12 bin 588 ihtiyaç sahibinin faydalandığı sosyal kart hesaplarına 400 lira olmak üzere toplam 5 milyon 35 bin 200 lira yatırdı.

İhtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına para yatırılmasıyla ilgili atılan bilgilendirme mesajında Vali Münir Karaloğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Kıymetli hemşerim, on bir ayın sultanı ramazan ayına kavuştuğumuz bu mübarek günlerde, iftar sofralarınızda bizim de tuzumuz olsun diye niyet ettik. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sosyal kartınıza 400 lira yükledik. Güle güle harcayın. Hayırlı ve bereketli olsun."

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelere nakdi destek - Son Dakika


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