Diyarbakır'da aşırı sıcaklara rağmen yeşil alanları koruma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da aşırı sıcaklara rağmen yeşil alanları koruma çalışmaları sürüyor

25.08.2022 14:32
Diyarbakır'da aşırı sıcaklara rağmen yeşil alanları koruma çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklara karşı bitkileri korumak için seferber oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklara karşı bitkileri korumak için seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bitkilerin aşırı hava sıcaklıklarından olumsuz şekilde etkilenmemesi için ekipler, gündüz ve gece olmak üzere yeşil alanlarda sulama yapıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkezinde 1 milyon 20 bin metrekarelik orta refüjlerdeki bitkilerin sıcaklardan etkilenmemesi için her gün 15.00-23.00 ile 23.00-07.00 saatleri arasında 52 personel, 20 tonluk 17 büyük ve 10 tonluk küçük arasözlerle sulama işlemini gerçekleştiriyor.

Oluşturulan 35 kişilik bir diğer ekip ise 15.00-23.00 ile 07.00-23.00 saatleri arasında çift vardiya şeklinde fıskiyelerle orta refüj ve kaldırımlarda yer alan bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için çalışma yürütüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, hava sıcaklıkları düşünceye kadar çalışmalarına devam edecek.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağı'nda Diyarbakır'da belediye ekiplerinden ağaçlara 'gece' bakımı Diyarbakır'da belediye ekiplerinden ağaçlara 'gece' bakımı
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da aşırı sıcaklara rağmen yeşil alanları koruma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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