Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde içme suyu sorununda olası arızaların önüne geçmek amacıyla 49 kırsal mahalleye su sağlayan çelik borularda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz su sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ ekipleri, kent merkezine bağlı 49 kırsal mahallede 22 bin 163 nüfusa 4 bin 83 metreküp içme suyu temin ettiği çelik borularda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ekipler, Dicle Nehri Fakülte Köprüsü üzerinde yer alan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki çelik borulardaki eksikleri giderdi, kış aylarında oluşabilecek donmalara karşı çelik boruların üzerinde yıpranan izolasyonu yeniledi.

Ekipler, kış mevsiminde oluşabilecek olası arızaları önlemek amacıyla çalışmalarına devam edecek.