Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sokakta Çöp Topladı
47 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı sokakta çöp topladı Çevreci sloganı ile adaylığını açıklayan Sancar caddelerde çöp topladıDİYARBAKIR - Diyarbakır'dan bağımsız olarak Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıklayan Hasan Sancar, bir grup gençle birlikte caddelerde çöp topladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Başkan adayı sokakta çöp topladı
Çevreci sloganı ile adaylığını açıklayan Sancar caddelerde çöp topladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'dan bağımsız olarak Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıklayan Hasan Sancar
, bir grup gençle birlikte caddelerde çöp topladı.
31 martta yapılacak olan yerel seçimlerde Diyarbakır'dan bağımsız olarak Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıklayan Hasan Sancar, Kayapınar
ilçesinde bir grup gençle birlikte caddeleri gezerek çöp topladı. Çevre duyarlılığına dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediğini belirten Sancar, Diyarbakır'ın birçok anlamda isminin istismar edildiğini söyledi. Sancar, "Kimi zaman Diyarbakır ismi çok sansasyonel anlamda kullanıldı. Sağlıklı değerlendirmeler Diyarbakır kavramı etrafında yapılmadı. Diyarbakır konusu her anlamda istismar edilen bir konu olarak karışımıza çıktı. Diyarbakır'ın bu konjoktürel idarenin dışına çıkması gerekiyor. Diyarbakır, batı modelinin dışında bir model düşünmeli. Yeni bir dünya görüşü, yeni bir hayat tarzı, yeni bir ekonomik sistem, yeni bir siyasal sisteme koşmamız gerekiyor. Diyarbakır'ın başına gelen felaket bir kültüre dönüştü, felaketin adı gelenek oldu, biz bu felaketi sahiplendik ve sloganlaştırdık. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bizler bugün burada sosyal sorumluluk projesi başlatmak için toplandık. Siyasetin çıkara dayalı değil kültür olması gerektiğini düşünerek Diyarbakır'ı baba gibi değil bir anne şefkati ile yöneteceğiz. Şimdi arkadaşlarım ile birlikte Diyarbakır'da çöp toplayıp çevremizi düzenleyeceğiz" dedi.
(YRT-AKK-Y)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:15 Kaynak: İHA
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